Мединский: права школьных учителей и директоров колоссально ущемлены

Помощник президента России отметил, что учитель должен оставаться главным в классе, однако сейчас наблюдается усиление влияния родительских комитетов и советов

Фото: Артем Дергунов

Помощник президента России, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что дисциплинарные и административные полномочия учителей и директоров школ в настоящее время существенно ограничены.

Как сообщает «Интерфакс», выступая на конференции учителей-блогеров «Просветители. Обществознание», он отметил, что учитель должен оставаться главным в классе, однако сейчас наблюдается усиление влияния родительских комитетов и советов, что, по его мнению, снижает авторитет педагогов.

— Учитель, безусловно, — главный в классе. Более того, я глубоко убежден, что дисциплинарные и административные права учителя и директора школы в настоящее время колоссально ущемлены, — сказал Мединский на пленарном заседании.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Мединский подчеркнул, что родители, по его словам, должны больше доверять профессиональному мнению педагогов.

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Наталья Жирнова