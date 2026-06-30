Судебные приставы добились выдачи жизненно важного препарата жительнице Казани

Министру здравоохранения региона Альмиру Абашеву разъяснили возможные последствия неисполнения судебного акта

Фото: Максим Платонов

Судебные приставы добились обеспечения жительницы Казани жизненно необходимым препаратом, назначенным ей пожизненно.

Как сообщили в ГМУ ФССП России, Министерство здравоохранения Татарстана не исполнило в срок вступившее в силу решение суда и не предоставило пациентке препарат «Рисдиплам». После вмешательства сотрудников специализированного отдела судебных приставов министру здравоохранения региона Альмиру Абашеву разъяснили возможные последствия неисполнения судебного акта.

После этого ведомство в кратчайшие сроки обеспечило пациентку лекарством на весь 2026 год.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану подвело итоги работы по защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности. За 6 месяцев в управление поступило 800 обращений от граждан, а судебные приставы Татарстана оштрафовали коллекторские агентства на общую сумму 3,8 миллиона рублей.

Наталья Жирнова