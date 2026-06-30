Судебные приставы добились выдачи жизненно важного препарата жительнице Казани
Министру здравоохранения региона Альмиру Абашеву разъяснили возможные последствия неисполнения судебного акта
Судебные приставы добились обеспечения жительницы Казани жизненно необходимым препаратом, назначенным ей пожизненно.
Как сообщили в ГМУ ФССП России, Министерство здравоохранения Татарстана не исполнило в срок вступившее в силу решение суда и не предоставило пациентке препарат «Рисдиплам». После вмешательства сотрудников специализированного отдела судебных приставов министру здравоохранения региона Альмиру Абашеву разъяснили возможные последствия неисполнения судебного акта.
После этого ведомство в кратчайшие сроки обеспечило пациентку лекарством на весь 2026 год.
Напомним, что ранее Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану подвело итоги работы по защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности. За 6 месяцев в управление поступило 800 обращений от граждан, а судебные приставы Татарстана оштрафовали коллекторские агентства на общую сумму 3,8 миллиона рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».