В ISU перечислили условия для допуска спортсменов из России к соревнованиям

Среди критериев: отсутствие на действительной военной службе

Фото: Динар Фатыхов

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал критерии для допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.



Спортсмен или член команды будет считаться допустимым, если не подлежит дисквалификации, что включает в себя отсутствие на действительной военной службе или службе в органах безопасности России или Белоруссии, участие в военных действиях, а также активную и публичную поддержку конфликта на Украине с февраля 2022 года.

Решение о допуске принимает совет ISU, который может поручить оценку независимой комиссии, созданной для этой цели. При этом лицам необходимо предоставить возможность для защиты своих интересов, а решение об отказе в допуске может быть обжаловано в соответствии с правилами союза. Каждый спортсмен и член вспомогательного персонала должны заполнить соответствующую форму, требуемую ISU.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от соревнований ISU с марта 2022 года. Исключения делались лишь для отборочной кампании к Олимпийским играм-2026 в Милане, однако это не распространялось на другие соревнования.

Ранее ISU объявил о возможности участия спортсменов из этих стран с сезона 2026/27, включая командные турниры. В заявлении подчеркивается, что допуск будет оцениваться индивидуально и на основе предоставленных доказательств, вне зависимости от гражданства атлета.

Никита Егоров