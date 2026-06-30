Быстрый старт для успешной карьеры: 96 студентов начали практику в казанском «Водоканале»

Работа с историей, забота об экологии и стабильное будущее для молодежи

Фото: Арсений Аксёнов, Российские студенческие отряды

МУП «Водоканал» Казани в 2026 году принял на практику 96 студентов из профильных колледжей и техникумов. Из них 76 студентов согласились на оплачиваемую стажировку через систему студотрядов, сообщают в пресс-службе предприятия

Ежегодно на практику приходят студенты из Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского хозяйства, Казанского энергетического колледжа, Казанского политехнического колледжа, а также Казанского автотранспортного техникума и Казанского технологического колледжа. В 2025 году «Водоканал» стал победителем республиканского конкурса в номинации «Лучший работодатель для студенческих отрядов в Республике Татарстан».

Штат казанского «Водоканала» насчитывает более 2,3 тысячи человек, в структуре предприятия находятся 220 водопроводных и канализационных насосных станций, Волжский водозабор, биологические очистные сооружения, снегоплавильные станции. Самый большой цех — автотранспортный, там насчитывается 310 единиц спецтехники и более 500 сотрудников, при этом сейчас не хватает 40 водителей, 6 машинистов экскаватора и слесарей.

Как отмечает начальник службы управления персоналом Людмила Арсланова, на предприятии ежегодно проводят индексацию зарплаты — оклады подняли весной этого года и планируют еще раз осенью. Пока на большинстве предприятий планируют сокращение штата, в «Водоканале» показатель текучести кадров за 2025 год снизился на 1,6%, а прирост численности составил 6% от общего количества сотрудников. Продолжает действовать акция «Приведи друга — получи премию», в прошлом году по ней трудоустроились 111 человек.

«Водоканал» — это большое предприятие, более 2,3 тыс. человек, включающее в себя разные структурные подразделения, — поделилась Людмила. — За нашими плечами 150 лет истории, у нас 15 семейных династий. «Водоканал» — это не просто работа, это социальная миссия, вклад в благополучие людей и забота об экологии мегаполиса, стабильное будущее».

Активная на предприятии профсоюзная и творческая жизнь: второй год подряд проходил чемпионат по волейболу совместно со студентами, приуроченный ко Дню работника сферы ЖКХ; Молодежный совет посещает экскурсии и квизы, а для членов профсоюза летом проводят сплав по р.Илеть и приобретают билеты на детские и взрослые концерты, спортивные события.

Все актуальные вакансии предприятия размещены на официальном сайте, также можно проконсультироваться по телефону отдела кадров 8(843)231-62-77, 8(843)231-61-99, 89375268889. Резюме направлять на почту sup@kznvodokanal.ru