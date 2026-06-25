В июле из Казани в Абхазию запустят прямые авиарейсы

Вылеты в Сухум будут осуществлять с 19 июля по вторникам и средам

Фото: Динар Фатыхов

В июле Nordwind Airlines запустит прямые авиарейсы из Казани в Абхазию. В этом убедился корреспондент «Реального времени», изучив сайты по покупке билетов.

Вылеты в Сухум будут доступны для казанцев с 19 июля по вторникам и средам. Полеты будут осуществлять самолеты Boeing 737-800.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, сообщения о рейсах в Сухум из Казани стали появляться еще в прошлом году. В апреле 2025 года Минтранс России сообщил, что рейсы из столицы Татарстана запустит с 4 июня авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер»). В конце мая Росавиация выдала соответствующий допуск.

Однако, как в ноябре сообщили «Реальному времени» в аэропорту Казани, регулярные рейсы Казань — Сухум не выполнялись. Тогда же в воздушной гавани подчеркнули, что на 2026 год полеты по этому маршруту не запланированы.

— Получение авиаперевозчиком допуска на выполнение авиарейсов по тем или иным маршрутам является стандартной процедурой. Однако на практике это не всегда означает, что рейс будет выполняться перевозчиком, — рассказали в воздушной гавани.

Галия Гарифуллина