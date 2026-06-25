Лукашенко в Минске встречался с представителями Зеленского
Президент Белоруссии подчеркнул, что необходимо перейти к переговорам, а не «пылить»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что недавно в Минске у него состоялась встреча с представителями Владимира Зеленского. Об этом пишет агентство «БелТА».
— Я им прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая, — заявил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, его заверили, что киевская сторона это понимает. Он подчеркнул, что необходимо перейти к переговорам, а не «пылить».
— Наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом, — заключил президент Белоруссии.
Напомним, сегодня федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц предложил заморозить линию фронта на Украине и начать переговоры с Россией.
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