В Марокко прошло заседание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+

Особое внимание уделили выступлению заместителя мэра Тегерана: он описал сложную обстановку в иранских городах, обусловленную действиями США и Израиля

В Танжере (Марокко) прошло заседание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. На нем присутствовали, в частности, замначальника Управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева и мэр Казани Ильсур Метшин.

Заседание прошло в рамках Всемирного конгресса организации «Объединенные города и местные власти» (ОГМВ). На площадке прозвучали предложения о взаимодействии: исполнительный президент ОГМВ и мэр турецкого города Конья Угур Ибрагим Алтай обозначил возможные варианты сотрудничества с Ассоциацией.

Ильсур Метшин напомнил о том, что в Казани проходил первый Юношеский фестиваль БРИКС. Затем инициативу подхватила Беларусь.

— Я рад сообщить, что Беларусь — страна-партнер БРИКС — поддержала идею проведения фестиваля, и он пройдет весной следующего года в Минске. Так что уже можно передать детям радостную новость: фестиваль живет, и скоро все получат приглашение присоединиться к этому проекту, — цитирует Метшина пресс-служба мэрии Казани.

Исполнительный директор Бразильской ассоциации муниципалитетов Эдуардо Тадеу очертил перспективные направления партнерства городов БРИКС с бразильскими муниципалитетами. Консультант по укреплению систем здравоохранения Адельсон Гуарачи Янч поделился наработками в сфере первичной медико‑санитарной помощи.

Особое внимание на заседании уделили выступлению заместителя мэра Тегерана по международным отношениям Мохаммадали Шафи: он описал сложную обстановку в иранских городах, обусловленную военными действиями со стороны США и Израиля.

Напомним, в прошлом году Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+ и ОГМВ подписали меморандум о взаимопонимании. Соглашение предусматривает усиление партнерских отношений, развитие международных связей между муниципалитетами разных стран, а также совместную организацию культурно-просветительских программ и международных проектов.

Галия Гарифуллина