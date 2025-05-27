Только 23% татарстанцев планируют покупку нового автомобиля

Согласно исследованию МТС AdTech, большинство жителей Татарстана (77%) рассматривают приобретение подержанных автомобилей. Новый автомобиль намерены купить лишь 23% опрошенных. Наиболее популярны машины с пробегом от 3 до 5 лет (39% респондентов).

Основные факторы выбора подержанного авто: хорошее состояние (88%), доступная цена (82%) и маленький пробег (45%). Кредит на покупку готовы взять только 20% участников опроса, а 11% рассматривают трейд-ин с доплатой.

Коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов отметил, что экономическая ситуация и уход привычных марок с рынка усиливают интерес к автомобилям с пробегом.

Напомним, что в апреле 2025 года средний размер выданных автокредитов в Татарстане составил 1,22 млн рублей, что на 7,6% меньше, чем в апреле 2024 года (1,32 млн рублей).

Матвей Гавриков