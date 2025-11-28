Путин подписал закон о льготах для «Роснефти», «Газпрома» и «Олкона»

Ежемесячный вычет в размере 5,5 млрд рублей будет действовать, предположительно, до 2034 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит существенные изменения в Налоговый кодекс, касающиеся налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Документ, опубликованный на сайте официального опубликования правовых актов, предусматривает предоставление вычетов по НДПИ для «Газпрома» и «Олкона» (Оленегорский горно-обогатительный комбинат, входящий в «Северсталь»), а также увеличивает размер вычета для «Роснефти».



Согласно закону, «Газпрому» предоставляются вычеты по НДПИ в несколько этапов:

с 1 ноября 2026 года по 31 июля 2027 года — по 2,44 млрд рублей ежемесячно;

с 1 августа 2027 года по 31 июля 2028 года — по 3,5 млрд рублей ежемесячно;

с 1 августа 2028 года — по 5,5 млрд рублей ежемесячно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Замглавы Минфина Алексей Сазанов ранее заявлял, что ежемесячный вычет в размере 5,5 млрд рублей будет действовать, предположительно, до 2034 года.

Одновременно с предоставлением вычетов «Газпрому» вводится специальный коэффициент. Он позволит изымать у независимых производителей газа дополнительные доходы, возникающие в результате опережающей индексации цен на газ для промышленности на 3 процентных пункта ежегодно в 2026—2028 годах.



С 2026 по 2030 год ежегодно на 10 млрд рублей увеличивается вычет по НДПИ при добыче нефти на северном Приобском месторождении, которое разрабатывает «Роснефть». В настоящее время максимальный размер этого вычета составляет 45,96 млрд рублей в год.



Помимо перечисленных мер, закон уточняет перечень оснований для восстановления фактических расходов на участке недр по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД).

В середине октября Великобритания ввела санкции против «Лукойла» и «Роснефти». Эти ограничения включали заморозку активов, а также запреты на трастовые услуги и транспорт, обосновываясь «ведением бизнеса в секторе, имеющем стратегическое значение для правительства России, а именно в энергетическом секторе». До этого компании уже находились под секторальными санкциями.

Рената Валеева