Совкомбанк внедряет инновационную модель агентских продаж через платформу «СОТА»

Широкий выбор решений разных банков в одном контуре взаимодействия

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Совкомбанк запускает новый проект «СОТА» — платформу-агрегатор финансовых продуктов, построенную на сетевой модели взаимодействия. Новый формат объединяет возможности финтеха, широкий продуктовый портфель и агентскую сеть, предлагая рынку современный подход к продвижению банковских и партнерских решений.

Проект «СОТА» создан как ответ на запрос рынка на более гибкие и диверсифицированные модели продаж финансовых услуг. Его ключевая задача — вывести сетевой бизнес на качественно новый уровень за счет технологической платформы, качественного сервиса и расширенного набора предложений для клиентов.

Платформа «СОТА» (18+) ориентирована на формирование новой экосистемы взаимодействия банка, агентов и клиентов. Для банка проект открывает дополнительные возможности по привлечению новых клиентов на продукты Совкомбанка и развитию кросс-продаж. Для агентов это инструмент построения собственного дохода без верхнего ограничения благодаря платформенной модели, сетевой механике и доступу к широкому ассортименту финансовых продуктов, включая решения не только Совкомбанка, но и других банков. Для клиентов проект означает получение качественной консультации по банковским продуктам и возможность работать с финансовым экспертом, который помогает подобрать оптимальное решение под конкретные задачи.

Уникальность «СОТЫ» заключается в том, что проект представляет собой платформу-агрегатор с широким выбором финансовых продуктов разных банков. Такой подход позволяет работать с более разнообразными запросами клиентов, а самим клиентам — получать доступ к более релевантным предложениям в одном контуре взаимодействия. Это повышает качество консультации, усиливает персонализацию сервиса и формирует более устойчивую модель долгосрочных отношений.

«В основе проекта лежат три ключевые ценности: качественный сервис, инновационный подход и забота об агентах и клиентах. Именно они определяют логику развития «СОТЫ» и стандарты работы новой платформы. Мы уверены, что проект станет заметным шагом в развитии новых каналов привлечения и сопровождения клиентов, а также создаст на рынке прецедент эффективного сочетания сетевой модели и современных финансовых технологий», — комментирует старший управляющий директор Совкомбанка Александр Дворский.

Официальные ресурсы проекта:

Сайт

Канал



Реклама. ПАО «Совкомбанк».