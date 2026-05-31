Главный тренер сборной Республики Татарстан по плаванию — о подготовке к чемпионату России

«Результат движется к лучшему», — заявил тренер

Главный тренер сборной Республики Татарстан и спортивного клуба «Синтез» по плаванию рассказал о подготовке Андрея Минакова к чемпионату России по плаванию в Казани.

В мае Минаков принял участие в нескольких этапах международного турнира «Маре Нострум» — в Монако на первом этапе плыл 100 м вольным стилем и баттерфляем, на втором этапе в Кане де Русильйон — 50 м вольным стилем и баттерфляем. Лучший результат, к сожалению, лишь 4-е место.

«Результат у Андрея движется к лучшему, на прошедших соревнованиях была задача развить скорость и мощь, так как подготовка идет в первую очередь к чемпионату мира на короткой воде, который пройдет в Пекине. Сейчас укрепляем вторую половину 100 м баттерфляем. Ближайшая задача — победа на чемпионате России в Казани и отбор на чемпионат Европы», — рассказал Алексей Кузнецов.