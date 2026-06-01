Билайн подготовил инфраструктуру в сотне локаций Казани к летней активности горожан и гостей города

Работы затронули более сотни точек — от густонаселенных микрорайонов до популярных парков и дачных массивов

К летнему сезону оператор расширил емкость и запустил дополнительное телеком-оборудование в столице Татарстана. Работы затронули более сотни точек по всему городу и в пригороде — от густонаселенных микрорайонов до популярных парков и дачных массивов. Теперь качественная голосовая связь и быстрый мобильный интернет доступны жителям и гостям Казани не только в центре, но и в отдаленных микрорайонах, крупных общественных пространствах и транспортных узлах.

Особое внимание уделено паркам и зонам отдыха. Возможности сети были увеличены на улице Баумана, в Университетском городке и на смотровой площадке у НКЦ «Казань», в парке Тысячелетия, на Фестивальном бульваре, в парке Победы, сквере «Стамбул», Горкинско-Ометьевском лесу, бульваре по улице Серова, а также в парках им. Урицкого, «Дубрава» и «Светлая Долина», у Малого Чайкового озера, на пляже «Комсомольское озеро» и в сквере по улице Мира в Дербышках, на территории Голубых озер.

Еще одна локация, где произошли улучшения в качестве мобильных сервисов, — Московский рынок. Эта легендарная площадка превратилась в модное гастрономическое сердце города, где проходят фестивали, ярмарки и гастрособытия. Благодаря усилению сигнала гости рынка могут записывать видеосообщения прямо у прилавков с фермерскими продуктами или почитать книгу онлайн на одной из открытых веранд рынка.

Работы по увеличению емкости сети прошли на ключевых транспортных артериях: в районе Международного аэропорта Казань и железнодорожного вокзала Казань-2, на Вознесенском тракте и новой развязке на Горьковском шоссе, а также на парковках у торговых центров «Арт Центр», «Парк Хаус», «Горки Парк», «Республика», «Meгга Мебель», «Олимп» и «Мегапарк». Теперь, выходя из магазинов, можно еще быстрее построить маршрут до нужной локации, вызвать такси, созвониться с друзьями, чтобы обсудить покупки, или найти поблизости кафе, где можно отдохнуть после шопинга.

Модернизация затронула крупные жилые комплексы и микрорайоны Казани, где часто наблюдается высокая концентрация клиентов. Среди них — «АртСити», «Изумрудный город», «Соловьиная роща», «Сказочный лес», «Казансу», «Ривьера», «Панорама», «Берег», «Волжская гавань», «Романтика», микрорайоны Кадышево, Царицынский Бугор, Новое Юдино, Кукушкино, Киндери, Мирный, Новое Аракчино, Лесной городок, Нагорный, Кульсеитово, Грабарский, Константиновка, Восточный и Малые Дербышки.

Билайн продолжает расширять телеком-инфраструктуру и на территории дачных массивов Казани. Дополнительное оборудование установлено в садоводческих товариществах «Аэропорт», «Нарцисс», «Строитель-1», «Труженик», «Сирень», «Зеленый сад», «Сад 3 Приволжского Райсобеса», «Вахитовец-1», «Химик-56», «Татпроект», «Сад Казанского железнодорожного узла», «Медик», «Светлый плес», «Щурячий» и других.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения:

«Уже с начала года мы начали готовить сеть к высокому летнему сезону, когда нагрузка на инфраструктуру традиционно растет за счет туристов и более активного городского отдыха.



Казань с каждым годом становится все привлекательнее для гостей со всей России, а для самих казанцев открываются новые парки, ЖК и общественные пространства — поэтому мы внимательно следим за нагрузкой на сеть и заранее расширяем ее возможности там, где это нужно».

Данные улучшения распространяются на городскую инфраструктуру Республики Татарстан. В тех районах, где по требованиям безопасности скорость мобильного интернета ограничена, всем клиентам доступны важные сервисы — так называемые белые списки. Они включают возможность заказывать такси, совершать онлайн-покупки, общаться и пользоваться государственными услугами в период ограничений. С подробным списком сервисов можно ознакомиться на сайте .



