В этом году отопительный сезон в Казани длился 220 дней — дольше, чем в 2025-м

В этом году отопительный сезон в Казани длился 220 дней. Это на 24 дня дольше, чем в 2025-м, рассказал председатель комитета ЖКХ исполкома Казани Ильсур Хисматуллин.

Отопительный период начался 29 сентября прошлого года, окончился — 7 мая 2026-го.

Благодаря подготовке к сезону резонансных аварий удалось избежать, подчеркнул Хисматуллин. По его словам, за последние несколько лет аварий, повлекших отключение отопления потребителей на срок более 6 часов, в Казани не допущено.

Напомним, в целом по Татарстану количество инцидентов, нарушивших бесперебойное снабжение жилых домов коммунальными ресурсами, остается высоким. Премьер-министр РТ Алексей Песошин отметил, что в сфере ЖКХ зафиксировано 4 283 аварии, из которых 988 случаев связаны с перебоями подачи тепла. Основная причина перебоев — высокий износ коммунальных сетей.

Галия Гарифуллина