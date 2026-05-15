UWW разрешил российским борцам участвовать в международных турнирах без ограничений

«Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт», — заявил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев

Фото: Динар Фатыхов

Российские спортсмены получили право выступать на международных соревнованиях по борьбе без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Такое решение приняло Бюро объединенного мира борьбы (UWW). Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что борьба является одним из самых успешных видов спорта для российской сборной. Министр особо подчеркнул роль президента России Владимира Путина в достижении данного решения.

— Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт. В этом бесспорная заслуга президента России В.В. Путина, он имеет огромный авторитет в этих видах спорта, — написал Дегтярев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В компетенцию UWW входят различные виды борьбы: вольная, греко-римская, женская борьба, а также грэпплинг и панкратион. По словам Дегтярева, это важное достижение в процессе возвращения российских спортсменов на международную арену.

Ранее МОК сохранил отстранение Олимпийского комитета России. А вот с белорусских спортсменов постепенно начинают снимать санкции: так, МОК отменил рекомендации об ограничениях для белорусских спортсменов, после чего FIVB сняла ограничения с волейболистов из Белоруссии.



Наталья Жирнова