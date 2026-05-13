В рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум» на территории Агропромышленного парка начала работу международная торговая ярмарка Казань Халяль Маркет. Участие принимают около 100 компаний из России, Турции, Индии, Саудовской Аравии, Беларуси и других стран. Посетители могут приобрести халяль-продукты, одежду, косметику и товары повседневного спроса. Ярмарка будет работать до 17 мая, вход свободный.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.