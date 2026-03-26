В Татарстане трем нелегальным таксистам предъявили обвинения в хулиганстве

Мужчины намеренно нарушали общественный порядок на автостоянке казанского аэропорта

В Татарстане трем нелегальным таксистам предъявлены обвинения в хулиганстве и применении насилия в отношении полицейских на территории аэропорта.

Как сообщила пресс-служба СК России по Татарстану, обвиняемые днем 23 марта 2026 года, находясь на территории автопарковки казанского аэропорта, из хулиганских побуждений грубо нарушали общественный порядок, пренебрегая общепринятыми нормами и правилами поведения, а также сопротивлялись сотрудникам транспортной полиции, пресекавшим их противоправные действия, умышленно применили насилие в отношении мужчины, осуществлявшего нелегальные пассажирские перевозки на автомобиле.

— Кроме того, во время пресечения их противоправных действий обвиняемые применили насилие в отношении сотрудников полиции в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей, — говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В отношении обвиняемых по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

