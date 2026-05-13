Казань борется с «серыми возчиками»: как утилизировать строительный мусор и не получить штраф

Компания «Возрождение» предлагает переработку отходов по закону

Нет «серым возчикам»

Сбрасывать строительные материалы в обычные мусорные контейнеры запрещено, регулярно напоминают горожанам в мэрии Казани. Они долго разлагаются и выделяют токсичные вещества, нанося вред здоровью людей и окружающей среде. Нарушителям грозит административный штраф, а также изъятие транспортного средства, использованного в недобросовестных целях.



В феврале сообщалось, что только в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах Казани насчитывалось более 100 несанкционированных свалок.

— Это большой объем, но все-таки мы бьем по хвостам. 5 тыс. тонн строительного мусора вывезено только в этом районе — ну это ужасная, большая цифра. Пора с «серыми возчиками» навести порядок, — призывал мэр Казани Ильсур Метшин.



В марте сотрудники администрации районов установили два случая нарушения правил: «серые возчики» сбрасывали отходы с грузовых автомобилей в контейнеры, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Тогда в мэрии заверили: рейды будут продолжаться.



Как переработать строительный мусор по закону

Чтобы законно вывезти строительные остатки, казанцы могут обратиться в лицензированные компании. Так, быструю и эффективную переработку отходов предлагает компания «Возрождение».

Работы ведутся в несколько этапов:

подготовка: сбор и транспортировка промышленных и строительных отходов IV—V классов опасности;

техническая рекультивация: получение рекультиванта для восстановления почвы;

биологический этап рекультивации: восстановление задернованного почвенного покрова, создание плодородного слоя, высадка растений.

Безопасность и эффективность достигаются за счет современного оборудования. Для транспортировки отходов «Возрождение» применяет автотранспорт марки Shacman вместимостью 40 тонн и КАМАЗ вместимостью 15 тонн. Есть на балансе и машины грузоподъемностью до 22 тонн. Также в компании используются бульдозер и экскаваторы.

В планах — приобрести мобильную дробилку (шредер) ТТ1600-У номинальной производительностью 200 т/ч. Благодаря надежному конструктиву ее можно эксплуатировать в тяжелых условиях полигонов и строительных объектов. Дробилка адаптирована к жестким условиям эксплуатации в России, оснащена системой обогрева масляного бака, двигателем и шкафом управления. Гусеничное шасси обеспечивает маневренность и проходимость в любом месте.

Реклама. ООО «ПК «Возрождение».