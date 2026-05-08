АО «ТАИФ-НК» присоединилось к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Работникам нефтеперерабатывающего комплекса вручили символы воинской славы — георгиевские ленты

Взвод барабанщиков, самые известные песни военных лет и праздничная атмосфера Победы! Ранним утром, в преддверии 9 Мая, работников АО «ТАИФ-НК» ждал приятный сюрприз — раздача символов воинской славы: георгиевских лент. Взвод барабанщиков нижнекамского кадетского корпуса им. Гани Сафиуллина, отбивающих маршевые ритмы, придал мероприятию особую торжественность и патриотизм.

— Сегодня я пришла на работу и была очень тронута увиденным. У входа стояли красавцы-кадеты, они погрузили нас в душевную, торжественную атмосферу, это вызывает гордость и благодарность. Моя бабушка была ветераном тыла. Она рассказывала, как тяжело было в те времена: есть было нечего, каждый день был настоящим испытанием. Очень приятно, что наше предприятие чтит память людей, прошедших тяжелые годы Великой Отечественной войны. Считаю, что подобные инициативы — это не просто дань традиции, а живая связь поколений, — поделилась эмоциями специалист общего отдела АО «ТАИФ-НК» Венера Жукова.

— Для меня 9 Мая — это день, когда мы вспоминаем тех, кто сражался на фронте, трудился в тылу, пережил блокаду и оккупацию. Это возможность выразить глубокую благодарность тем, кто подарил нам мирное небо над головой ценой невероятных жертв. Это день памяти о колоссальных жертвах: война унесла жизни миллионов. Эта дата заставляет задуматься о хрупкости мира и о том, как важно делать все возможное, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторились. Праздник вызывает сложные чувства: радость и ликование от Победы переплетаются с горечью потерь, благодарностью и скорбью. Он соединяет историческую память, семейные традиции, чувство патриотизма и стремление к миру. Поздравляю всех с наступающим праздником. Нашим дорогим ветеранам — крепкого здоровья! А всем нам — мирного неба над головой, — подытожила специалист отдела по управлению собственностью АО «ТАИФ-НК» Лариса Гаврилова.

Уже завтра, 9 Мая, работники АО «ТАИФ-НК» присоединятся к главному действию празднования Дня Победы — торжественному параду, который по традиции пройдет у Монумента Победы.