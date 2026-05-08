Аэропорты Татарстана открыты для приема воздушных судов
Ограничения на полеты вводили сегодня ночью
Все три аэропорта Татарстана — в Казани, Нижнекамске и Бугульме — сейчас открыты для приема воздушных судов. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой Росавиации.
Ограничения на полеты ввели сегодня ночью. Снимать их стали утром: аэропорт Бугульмы открыли в 06:28, Казани — в 07:33, а Нижнекамска — в 07:47.
Ночью в Татарстане также вводили режим беспилотной опасности — он перестал действовать полчаса назад. В крупнейших городах республики объявлялась угроза атаки БПЛА.
Утром Минобороны отчиталось о сбитом беспилотнике в Татарстане без уточнения их количества.
