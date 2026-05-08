Аэропорты Татарстана открыты для приема воздушных судов

08:11, 08.05.2026

Ограничения на полеты вводили сегодня ночью

Фото: Реальное время

Все три аэропорта Татарстана — в Казани, Нижнекамске и Бугульме — сейчас открыты для приема воздушных судов. Соответствующая информация была опубликована пресс-службой Росавиации.

Ограничения на полеты ввели сегодня ночью. Снимать их стали утром: аэропорт Бугульмы открыли в 06:28, Казани — в 07:33, а Нижнекамска — в 07:47.

Ночью в Татарстане также вводили режим беспилотной опасности — он перестал действовать полчаса назад. В крупнейших городах республики объявлялась угроза атаки БПЛА.

Утром Минобороны отчиталось о сбитом беспилотнике в Татарстане без уточнения их количества.

Галия Гарифуллина

