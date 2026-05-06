В Татарстане на создание защитных насаждений от ветра направят 108,2 млн рублей

15:06, 06.05.2026

В Татарстане на создание противоэрозионных защитных лесных насаждений готовы направить 108,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Минсельхоз республики.

Насаждения планируют создать на следующих территориях:

  • СП «Манзарасское» (Кукморский район);
  • СП «Кемеш-Кульское», «Нижнетаканышское», «Тавельское» (Мамадышский район);
  • ИК МО «пгт Камские Поляны», СП «Каенлинское» и «Сухаревское» (Нижнекамский район);
  • СП «Большеошнякское», «Корноуховское», «Большемашлякское» (Рыбно-Слободский район);
  • СП «Арташское», «Тимершикское» (Сабинский район);
  • СП «Баландышское» (Тюлячинский район).
Для создания насаждений должны использоваться саженцы хвойных и лиственных пород с закрытой корневой системой.

Напомним, общая площадь лесов в Татарстане составляет 1,2 млн гектаров. Лесистость региона — 17,4%.

Галия Гарифуллина

