В Татарстане на создание защитных насаждений от ветра направят 108,2 млн рублей
Их возведут в шести районах республики
В Татарстане на создание противоэрозионных защитных лесных насаждений готовы направить 108,2 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. Заказчиком выступает Минсельхоз республики.
Насаждения планируют создать на следующих территориях:
- СП «Манзарасское» (Кукморский район);
- СП «Кемеш-Кульское», «Нижнетаканышское», «Тавельское» (Мамадышский район);
- ИК МО «пгт Камские Поляны», СП «Каенлинское» и «Сухаревское» (Нижнекамский район);
- СП «Большеошнякское», «Корноуховское», «Большемашлякское» (Рыбно-Слободский район);
- СП «Арташское», «Тимершикское» (Сабинский район);
- СП «Баландышское» (Тюлячинский район).
Для создания насаждений должны использоваться саженцы хвойных и лиственных пород с закрытой корневой системой.
Напомним, общая площадь лесов в Татарстане составляет 1,2 млн гектаров. Лесистость региона — 17,4%.
