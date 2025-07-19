Общая площадь лесов в Татарстане составляет 1,2 млн гектаров

За 2019—2024 годы в Татарстане заложили защитные лесные насаждения на площади 14,9 тыс. гектаров

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Общая площадь лесов в Татарстане составляет 1,2 млн гектаров, а лесистость региона равна 17,4%. Об этом на выездном заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса России при Совете Федерации сообщил министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров.

— С 2019 по 2024 год в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» национального проекта «Экология» проведено лесовосстановление на площади более 21 тысячи гектаров. С этого года работы проводятся по национальному проекту «Экологическое благополучие». Ежегодный объем заготовки семян составляет не менее 11,5 тонны семян, также выращивается свыше 30 млн штук стандартного посадочного материала, — цитирует его слова пресс-служба ведомства.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

За 2019—2024 годы в Татарстане заложили защитные лесные насаждения на площади 14,9 тыс. гектаров. Проблемным вопросом остается отсутствие возможности проведения рубок спелых и перестойных насаждений лесхозами, добавил Равиль Кузюров.

— В целях совершенствования лесного законодательства Министерством лесного хозяйства Татарстана совместно с Департаментом государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России был разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации». Просим Совет по вопросам развития лесного комплекса Российской Федерации поддержать данный законопроект, — сказал он.

Напомним, Главное управление МЧС России по Татарстану предупредило о высокой пожарной опасности лесов на территории региона в период с 16 по 21 июля. Разведение костров, использование открытого огня, выжигание сухой травы на лесных полянах, в садах, на полях и под деревьями категорически запрещены.

Галия Гарифуллина