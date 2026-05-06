Минфин России возобновит покупку валюты и золота по бюджетному правилу. С 8 мая по 4 июня на эти цели планируют направить 110,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 5,8 млрд рублей. В совокупном объеме средств, направляемых на покупку валюты и золота, учитываются дополнительные нефтегазовые доходы в мае с учетом объема отложенных операций за март и апрель.

Минфин в последний раз приобретал валюту и золото в июне 2025 года. С июля по февраль ведомство только продавало активы — это объяснялось снижением цен на нефть. В марте такие операции были приостановлены. Отмечалось, что решение связано с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть для повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы.

Галия Гарифуллина