Минфин возобновит операции на валютном рынке после 1 июля 2026 года

До этого момента сделки приостановлены из-за изменений параметра базовой цены нефти

Минфин России сообщил, что вернется к операциям на валютном рынке по бюджетному правилу после 1 июля 2026 года. До этой даты проведение сделок приостановлено, пишет РБК.

В ведомстве отметили, что решение связано с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть для повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы. При возобновлении операций будет учитываться объем отложенных сделок.

На 2026 год базовая цена нефти марки Urals установлена на уровне $59 за баррель. Все доходы выше этой цены направляются на покупку валюты и золота для резервов, а при доходах ниже базовой цены Минфин продает валюту и золото.

