LG, Samsung, GoPro и Canon продлили в России права на товарные знаки

Производители электроники — южнокорейские LG и Samsung, американская GoPro и японская Canon — продлили в России действие исключительного права на свои товарные знаки. Об этом стало известно из данных Роспатента, пишет ТАСС.

Заявки на регистрацию товарных знаков были поданы еще в 2016 году, а теперь срок их действия продлен до 2036‑го. Товарный знак Canon, заявка на который была оформлена значительно раньше — в 2005 году, — будет защищен на территории страны до 2035 года.

Напомним, в 2022 году компании LG, Samsung и Canon официально объявили о приостановке своей деятельности в России.

Ранее американская компания Reebok продлила в России срок действия исключительных прав на два одноименных товарных знака на 10 лет.



Рената Валеева