В «Диктанте победы» на площадке Казань Экспо приняли участие 70 человек

Мероприятие прошло на ряде площадок Казани, участники за 45 минут ответили на 25 вопросов о Великой отечественной войне

В «Диктанте победы» на площадке Казань Экспо приняли участие 70 человек, за 45 минут они ответили на 25 вопросов о Великой отечественной войне. В этом году задания были посвящены маршалу Георгию Константиновичу Жукову, ключевым событиям Великой Отечественной войны, подвигам советских военачальников, писателям-фронтовикам, а также, впервые, героям специальной военной операции.



В соответствии с указом раиса Республики Татарстан 2026 год объявлен Годом трудовой и боевой доблести.

Также «Диктант победы» писали в Национальном музее, КФУ и Кремле. В казанском аэропорту работала тематическая выставка.