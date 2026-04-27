Билайн усилил 4G в сотне садовых и коттеджных поселков Татарстана к старту дачного сезона

К дачному сезону оператор расширил покрытие и увеличил мощность сети почти в 100 СНТ и коттеджных поселках Республики Татарстан

Мобильный оператор расширил покрытие и увеличил мощность сети 4G* почти в 100 садовых товариществах и коттеджных поселках Республики Татарстан. Теперь их жители и дачники, проводящие время за городом, могут комфортнее пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом.

Развитие телеком-инфраструктуры Билайна охватило СНТ Казани и пригорода, такие как «50 лет Победы», «Табигать КГПУ», «Родник», «Восход-1», «Рассвет», «Ромашка», «Солнечный», «Дубок», «Фотон», «Сирень (ГИПО)», «Мечта», «Любитель природы», «Маяк», «Домостроитель», «Дружба», «Локомотив», «Дубки», «Весна», «Виктория-материк», «Вишенка», «Чишма», «Светлый плес», «Сад №2 ОАО КМПО», «Ветеран КАПО им.С.П. Горбунова», «Сад №4 ОАО КМПО», а также коттеджные поселки Corner Garden** и «ВамДом Нагорный». Усиление сети в этих локациях означает уверенный прием сигнала и высокую скорость интернета даже в часы наибольшей нагрузки — по вечерам и выходным, когда дачные поселки наполняются жизнью большого города.

Особое внимание было уделено дачным массивам в крупных коттеджных комплексах рядом с Казанью, где отмечается высокая нагрузка на сеть в выходные и летние дни. Такой подход позволил Билайну удовлетворить запрос на качественную связь как у постоянных жителей, так и у тех, кто приезжает на участки только в теплый сезон. В Семиозерке, например, покрытие 4G улучшено в СНТ «Химик», ДНТ «Барвиха» и «Райян».

Параллельно усилено покрытие в СНТ в близлежащих к Казани районах:

— в садовых товариществах «Чистое озеро-5», «Энергетик», «Волга», «Луч», «Содружество», «Танкист», «Чулпан», «4 Чистое озеро», «Сатурн», «Надежда», «Бытовик» и др. Зеленодольский район — в СНТ «Атмосфера-2», «Дубравушка», «Кристалл», «Дубки-1», «Дубки-2», «Сад 3 КАПО им. С.П. Горбунова» , «Синтез» и «Рябинушка».

— в СНТ «Атмосфера-2», «Дубравушка», «Кристалл», «Дубки-1», «Дубки-2», «Сад 3 КАПО им. С.П. Горбунова» «Синтез» и «Рябинушка». Пестречинский район — в садовых товариществах «Заречье-2», «Березка» (Новое Шигалеево) и «Архитектор», на территории глэмпинга «Дикая дача».

Запуск нового оборудования открывает возможность клиентам оператора на участке пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами — от банковских приложений до видеозвонков родным и просмотра сериалов на веранде, а их гостям без труда добираться по дачным аллеям до нужного адреса с помощью онлайн-навигации.

В Закамской зоне Татарстана к старту весенне-летнего сезона ключевыми улучшениями также стали расширение покрытия и увеличение емкости сети в садовых товариществах. Так, в Набережных Челнах жители дачных поселков «ДНТ Турбина», «Колосок-2», «Тогаево», «Силикатчик», «Бережок», «Энергетик», «Виктория», «Заря», «Гидростроитель-1» и «Гидростроитель-2» теперь могут уверенно пользоваться мобильным интернетом на всей территории массивов. В Тукаевском районе дополнительное оборудование запущено в СНТ «Бриз-2», «Дизелист», «Транспортник», «Кузнечный», «Восход», «Здоровье», «Весна-2», «Ивушка», «Нектар», «Литейщик», «Савино», «Малиновка-1», «Дружба» и «Чулман». Модернизация коснулись также Мензелинского района (СНТ «Наратлы») и Нижнекамского района (деревня Дмитриевка с близлежащими СНТ). В результате в этих локациях более стабильный мобильный интернет, который помогает садоводам находить ответы на дачные вопросы и оставаться на связи с близкими.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения Билайна:

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы возможности нашей сети в садовых и коттеджных массивах Татарстана соответствовали растущим потребностям дачников и владельцев загородных домов. Усиление связи в СНТ способствует повышению качества загородного отдыха и деловой активности. Ведь сегодня смартфон — это не только инструмент для общения, шопинга на маркетплейсах или заказа стройматериалов онлайн. Мы активно пользуемся нейросетями и работаем через облачные сервисы, управляем умным домом на участке. Для всех этих задач важна стабильная работа сети 4G, которую мы развиваем в том числе в зонах с дачной застройкой».

