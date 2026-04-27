День Победы в Нижнекамске пройдет без традиционного салюта

Празднования 9 Мая пройдут на трех площадках: площади Победы, в Доме народного творчества и сквере им. Лемаева

В Нижнекамске празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдет без традиционного салюта из-за угрозы атак БПЛА. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила замруководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Александра Офицерова.

— День Победы — особенный праздник, объединяющий поколения. <...> в связи с сохранением угрозы атак БПЛА, которая уже достигла регионов Урала, все-таки салюта на 9 Мая не будет. <...> первоначальной задачей остается безопасность граждан, — сказала Офицерова.

9 Мая празднования в городе развернутся на трех основных площадках: площадь Победы, Дом народного творчества и сквер имени Лемаева. В сквере имени Лемаева будут работать интерактивные выставочные площадки — госпиталь, архив, книжная полка, фотозоны, мастер-классы. Также будет работать полевая кухня и музейная выставка. Праздничная программа включает хореографический пролог, минуту молчания, церемонию возложения цветов к монументу Победы, концерт барабанщиков кадетского корпуса и коллективов предприятий. Концерт продлится до 18 часов.

Ариана Ранцева