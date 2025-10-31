«Адская история предательства и коварства»: в чем покаялась перед судом Татарстана экс-глава ЗАГСа

Защита просит освободить условно осужденную от штрафа в полмиллиона, обвинение — отменить мягкий приговор

Верховный суд Татарстана взял паузу для решения вопроса о законности приговора по делу бывшего руководителя ЗАГС Татарстана. 23 ноября наказанной условным сроком за аферу на 16,4 млн рублей предоставят последнее слово. Впрочем, самое главное Гульшат Нигматуллина сказала уже сегодня: «Горько и больно осознавать, что я стала осужденной. Огромное чувство вины и раскаяния, оно грызет меня изнутри». Прокуратура требовала отменить приговор отставной чиновницы ввиду неоправданной мягкости наказания, защита жалобу не подавала, но в прениях просила освободить Нигматуллину от уплаты штрафа в 500 тысяч, ссылаясь на серьезные материальные трудности. «Реальное время» приводит ее речь с незначительными сокращениями.

Нигматуллина о силе самобичевания и милосердии суда

«Вся моя жизнь разделилась на до и после, — начала свое обращение к Верховному суду РТ Гульшат Нигматуллина. — Горько и больно осознавать, что я стала осужденной. Огромное чувство вины и раскаяния — оно грызет меня изнутри и мешает полноценно дышать и жить. Мне очень больно...»

Из речи осужденной следовало, что строже всего она наказывает себя сама, а случившееся с ней считает предательством бывших коллег:

— Мое отношение к себе — критически и беспощадно. Я обречена жить, с тем что меня осудили. Улыбка, которую я ношу, это... (неразборчиво). Адская история предательства, коварства и обмана... Меня, к счастью, не научили воспринимать жестокость, как норму. Саморазрушительная сила самобичевания, вины истощает мои силы. Это выше предела моих сил. Мне неловко об этом говорить, но в последнее время я стала себя плохо чувствовать...

Далее Гульшат Нигматуллина призналась — из-за проблем со здоровьем ее после приговора забирали на скорой, в критическом состоянии. Но болеть ей нельзя. «Я должна выжить, поскольку у меня на руках есть ребенок-инвалид, который нуждается в моей помощи Сейчас ему 28, но у него интеллект маленького ребенка», — пояснила она. А дальше рассказала историю тяжелой болезни сына — месяц в коме, клиническая смерть и откат сознания в детство. Причем, пик заболевания в 2020-м пришелся как раз на те месяцы, которые фигурируют в обвинении, когда для лечения сына в зарубежной клинике Нигматуллина выезжала в Испанию и отсутствовала на работе три месяца.

«Его функции головного мозга на сегодня настолько нарушены, что он без меня просто не выживет. Прошу уважаемый суд проявить милосердие, пощадить меня, как женщину и мать. Других родственников, кроме меня у него нет. Отец умер, когда ему было 11 лет», — продолжила экс-глава управления ЗАГС.

В финале своей речи она заявила о безграничном доверии к суду и правоохранительным органам, включая следствие — «убеждена, что они всегда стоят на страже и обеспечивают безопасность».

— Я верю, что честное и беспристрастное правосудие с учетом всем материалов дела, мнения потерпевших станет залогом справедливости и истины в моей судьбе, — завершила свое выступление осужденная.

Прокуратура оспаривает приговор лишь по одной осужденной

Оспариваемый лишь прокуратурой приговор Вахитовский суд Казани вынес 11 сентября 2025-го. Признал доказанной версию силовиков о незаконном возврате премий сотрудниками системы ЗАГС в Татарстане и ведомственного центра по переводу актовых книг в электронную форму на общую сумму 16,4 млн рублей в ноябре-декабре 2024 года. Статус потерпевших в этом деле получили 26 человек, хотя подсудимый экс-замначальника управления Ренат Ахметзянов утверждал — также как и остальные, вернул часть своих премиальных.

Премии выдавались по итогам работы по переводу 13 млн записей актов гражданского состояния с латинской и арабской графики и их оцифровку, их возвращенных средств в управлении была сформирована «черная касса», средства которой расходовались на чаепития, сувениры гостям и подарки юбилярам, банкеты и фуршеты на мероприятиях и прочее. В ходе следствия было установлено — на чужие премиальные закупали и алкоголь с колбасой, и даже иконы.

При этом судом установлено — по указке Гульшат Нигматуллиной организацией сбора премий занимались гее зам Ренат Ахметзянов и главбух управления Ландыш Шарафутдинова. Оба пошли под суд по обвинению в превышении полномочий и с полным признанием вины. Нигматуллиной помимо превышение вменяли еще и мошенничество, при этом суд признал ее виновной лишь в последнем преступлении и назначил наказание в 4 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, штрафом в 500 тысяч рублей и лишением права в течение 2, 5 года занимать руководящие должности на госслужбе.

В прениях гособвинитель Анна Маркарьян запрашивала для Нигматуллиной 6 лет колонии общего режима, и по 2 года колонии — для Ахметзянова и Шарафутдиновой. При этом условные сроки последних в 1 год и 8 месяцев у бывшего замруководителя управления и 1,5 года у бывшего главбуха прокурор оспаривать не стала. Именно поэтому сегодня в суд не пришли даже адвокаты этих осужденных фигурантов.

Что касается Нигматуллиной, то надзорное ведомство настаивает на том, чтобы приговор был отменен, как несправедливый и неоправданно мягкий, а дело бывшей руководительницы направлено на пересмотр.

Заметим, ВИП-фигурантка отрицала вину с первых дней следствия. Просила судить ее лишь за халатность (такое обвинение ей не предъявляли, — прим. ред.), утверждая, что упустила контроль за подчиненными и ничего не знала об организованных за ее спиной поборах с сотрудников и о хранившейся в бухгалтерии «черной кассе» управления.

