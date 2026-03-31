В прокуратуре предупредили о мошенничестве с ускоренным получением загранпаспорта

От россиян требуют отправить отсканированные копии паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов

Фото: Татьяна Демина

Прокуратура Московской области предупредила о новой схеме телефонного мошенничества: злоумышленники предлагают потенциальным жертвам «услуги» по ускоренному получению загранпаспорта с полной предоплатой.

— Злоумышленники стали предлагать услуги по ускоренному получению загранпаспорта. Они запрашивают у жертвы сканы документов, гарантируют оформить паспорт за три дня и просят полную предоплату за свои «услуги», — говорится в сообщении пресс‑службы ведомства.

По данным надзорного органа, мошенники требуют отправить отсканированные копии паспорта, СНИЛС, ИНН и других документов, а также внести полную предоплату. В качестве приманки они обещают оформить загранпаспорт за три дня без очереди и даже гарантируют получение визы в любую страну.

Полученные документы они используют для регистрации электронных кошельков и финансовых аккаунтов.

Рената Валеева