Уфимцев рассказал, как снизить стоимость ОСАГО для водителей без опыта

Фото: Динар Фатыхов

Водителям, которые недавно получили права и не имеют опыта вождения, стоит как можно раньше приобрести свой первый полис ОСАГО, даже если они пока не собираются садиться за руль. Это поможет снизить стоимость страховки в будущем, заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Об этом пишет РИА «Новости».

— Приобретая полис ОСАГО впервые, водитель попадает в базу страховщиков, и с первого дня ему начинают начисляться бонусы КБМ (коэффициент бонус-малус), — пояснил Уфимцев.

Таким образом, по его словам, водитель начнет получать баллы за отсутствие ДТП, даже если не будет садиться за руль. Коэффициент бонус-малус отражает страховую историю водителя и напрямую влияет на стоимость полиса. При оформлении первого полиса молодой водитель получает коэффициент 1,17.

Минимальный КБМ 0,46 достигается при безаварийной езде от 10 лет и дает скидку более 50% на полис ОСАГО. Максимальный коэффициент 3,92 устанавливается при частых ДТП по вине водителя и значительно увеличивает стоимость страховки.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Уфимцев отметил, что для таких случаев выгодно приобрести короткий полис ОСАГО, которые появились в прошлом году и доступны сроком от одного дня. «Часто бывает, что молодые люди получают права, но не сразу начинают водить автомобиль. В этом случае будет выгодно купить короткий полис ОСАГО», — сказал глава РСА. Стоимость однодневного полиса незначительна в сравнении с годовым, достаточно первый раз приобрести его, чтобы водитель был внесен в базу страховщиков и начал получать бонусы.

На КБМ и в конечном счете на цену ОСАГО влияет только количество ДТП по вине водителя. Перерыв в страховании никак не влияет на значение коэффициента. «Принцип такой: нет ДТП — снижается цена. И все», — подчеркнул Уфимцев.

Таким образом, единожды купив короткий полис, водитель начнет накапливать баллы для будущего снижения стоимости страховки, даже без продления страховки и без практического опыта на дороге.



Рената Валеева