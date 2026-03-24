Больше половины жителей Татарстана предпочитают искать работу рядом с домом

Возможность работать рядом с домом становится для кандидатов все более ценной по мере взросления

Около двух третей (64%) жителей Татарстана при поиске работы стараются найти варианты поближе к дому. Причем расположение будущего места трудоустройства стало одним из ключевых факторов при отклике на вакансию. Более того, 19% соискателей рассматривают вакансии только в своем районе, еще 45% иногда смотрят, какие предложения есть поблизости. Локация не имеет значения только для 33% опрошенных, следует из результатов исследования hh.ru.

— Возможность работать рядом с домом становится для кандидатов все более ценной по мере взросления. Среди респондентов 18—24 и 25—34 лет этот фактор важен лишь в 13 и 15% случаев соответственно. А среди людей 55 лет и старше — уже в 28%. Молодежь, как правило, более мобильна и готова тратить больше времени на дорогу до работы и обратно. Кроме того, зачастую молодые соискатели еще не успели обзавестись собственным жильем и при необходимости готовы переехать в другую часть города. Наблюдается разница и в зависимости от гендера: так, 24% женщин ищут вакансии исключительно в своем районе, а среди мужчин таких в два раза меньше — 12%. В профессиональном разрезе работа вблизи дома наиболее ценится представителями розницы (42%), а реже всего этот фактор учитывают ИТ-специалисты (6%), многие из тех, чья работа дает возможность трудиться удаленно, — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Ради возможности работать ближе к дому жители Татарстана также готовы идти на уступки. Так, 36% опрошенных согласны отказаться от более высокой должности и статуса. Еще 29% готовы пожертвовать работой в более известной или крупной компании, а 26% — более современным офисом. 19% респондентов готовы отказаться от обучения за счет работодателя. По 17% готовы пожертвовать гибким графиком или удаленкой. По 14% — интересными задачами и сильной командой. По 12% готовы отказаться от части социального пакета, части зарплаты и возможностей карьерного роста. Реже всего респонденты готовы отказываться от дополнительных бонусов (7%). Только 12% опрошенных не готовы ни от чего отказываться, так как время на дорогу до работы не является для них решающим фактором.

Интересно, что почти 80% соискателей изучают путь до офиса с помощью различных сервисов перед тем, как откликнуться на вакансию. Чаще всего (51%) опрошенные используют приложения, чтобы рассчитать время в дороге. Среди специалистов 18—25 лет этот показатель выше, чем у других, — 69%.

— Также респонденты всех возрастов отметили, что обращаются к приложениям, когда ищут выгодный способ добраться до офиса (32%), используют более одного вида транспорта (22%) или корректируют маршрут из-за форс-мажоров (15%). Почти половина (45%) респондентов меняет свой привычный путь до работы с учетом дорожной ситуации, а 39% — из-за погодных условий. При этом сотрудники в возрасте 18—25 лет чаще других (25%) выстраивают маршрут до офиса в зависимости от количества вещей, которые нужно взять с собой, — добавляет Денис Касимов, руководитель сервиса «Транспорт» в «Яндекс Go».

Опрос проходил в феврале 2026 года среди более 1,7 тыс. россиян, в том числе в Татарстане.

Никита Егоров