В МВД опровергли информацию о проверках телефонов граждан на наличие VPN-сервисов

При этом полиция действительно предупреждает об опасностях некоторых интернет-сервисов

Фото: Реальное время

В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД опровергли информацию о проверках мобильных устройств граждан на наличие VPN-сервисов.

В сообщении сказано, что в Telegram появились фейковые сообщения о том, что полиция проверяет телефоны граждан на использование VPN-сервисов. Правоохранительные органы заявили, что эта информация не соответствует действительности.

— Разъясняем, что само по себе использование VPN-сервисов не нарушает действующее законодательство Российской Федерации. Вместе с тем законодательством предусмотрены ограничения, связанные с распространением информации, рекламирующей способы обхода ограничений доступа к противоправному контенту, — объясняют в МВД.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом полиция действительно предупреждает об опасностях некоторых интернет-сервисов, но только чтобы защитить людей от киберпреступлений.



Ранее глава Минцифры выступил против введения штрафов за использование VPN.

Наталья Жирнова