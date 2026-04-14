СберПрайм Зеленый Марафон пройдет в Казани 30 мая

Спорт, семья и помощь детям: каждый шаг участников меняет жизнь к лучшему

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк

Ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник СберПрайм Зеленый Марафон в этом году состоится 30 мая. На забег в Казани уже можно зарегистрироваться. Забег пройдет при поддержке популярной подписки СберПрайм.

Соревнования охватят 60 российских городов — от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тыс. участников.

В Казани спортсменов и болельщиков примет детский парк «Елмай» на Кремлевской набережной. Участникам доступны дистанции: детские забеги на 400 и 600 метров (в зависимости от возраста), а также забеги на 4,2 км и 10 км.

Организаторы готовят не просто забег, а праздник для всех: после соревновательной части бегунов и болельщиков ожидает семейно-музыкальный фестиваль.

В этом году СберПрайм Зеленый Марафон (0+) пройдет в 13-й раз. Проект стартовал в 2012 году и за это время вырос из акции по озеленению городов в масштабное социальное событие для всей страны. В 2016 году Зеленый Марафон установил рекорд России как забег, прошедший в наибольшем количестве городов за один световой день. За прошедшие годы в мероприятии приняли участие свыше миллиона человек.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Мы позиционируем Зеленый Марафон как семейно-беговой фестиваль, который сочетает в себе традиции и инновации. Мероприятие мы проводим вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Это больше, чем просто забег, — это наш общий вклад в будущее, где каждый шаг и каждое пожертвование реально меняют детские жизни. Я приглашаю всех, кому близка идея такого марафона, стать частью нашего благотворительного семейного праздника. Уверен, что в этом году Зеленый Марафон вновь станет одним из ярких и добрых спортивных событий в республике».



