Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент отметил значение праздника для укрепления духовных ценностей и единства общества

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех граждан страны с праздником Пасха.

В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что этот праздник наполняет сердца миллионов людей радостью, укрепляет веру в силу жизни, а также символизирует торжество любви, добра и справедливости.

По словам президента, Пасха объединяет россиян вокруг вековых традиций, духовных ценностей и идеалов. Он также подчеркнул роль религиозных организаций, которые, как отметил Путин, поддерживают участников СВО и их семьи и способствуют развитию межнационального диалога в стране.

Президент заявил, что такая деятельность заслуживает глубокого признания.

Ранее раис Татарстана поздравил православных с Пасхой.

Ариана Ранцева