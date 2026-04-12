06:42 МСК
Путин поздравил россиян с Пасхой

10:16, 12.04.2026

Президент отметил значение праздника для укрепления духовных ценностей и единства общества

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил православных верующих и всех граждан страны с праздником Пасха.

В обращении, опубликованном на сайте Кремля, глава государства отметил, что этот праздник наполняет сердца миллионов людей радостью, укрепляет веру в силу жизни, а также символизирует торжество любви, добра и справедливости.

По словам президента, Пасха объединяет россиян вокруг вековых традиций, духовных ценностей и идеалов. Он также подчеркнул роль религиозных организаций, которые, как отметил Путин, поддерживают участников СВО и их семьи и способствуют развитию межнационального диалога в стране.

Президент заявил, что такая деятельность заслуживает глубокого признания.

Ранее раис Татарстана поздравил православных с Пасхой.

Ариана Ранцева

