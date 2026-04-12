Минобороны заявило о 1 971 нарушении перемирия

ВСУ обстреливали позиции и применяли дроны, сообщается о пострадавших мирных жителях

С начала объявленного перемирия зафиксировано 1 971 нарушение со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские силы 258 раз обстреляли приграничные территории и позиции российских войск с применением реактивных систем залпового огня и танков, а также нанесли 1 329 ударов FPV-дронами.

Сообщается, что были сорваны четыре попытки выдвижения подразделений ВСУ к позициям ВС РФ в районах Кондратовки, Новой Сечи Сумской области и населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики.

Также, по информации Минобороны, украинские формирования применили два беспилотных летательных аппарата в Курской и Белгородской областях. В результате пострадали мирные жители, в том числе ребенок.

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили шесть управляемых авиационных бомб и 134 беспилотника самолетного типа.

В ведомстве добавили, что суточные потери ВСУ до начала перемирия составляли порядка 1 145 человек.

Ариана Ранцева