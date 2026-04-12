Отключение воды затронет несколько районов Казани
Подача воды будет приостановлена с 01:00 14 апреля до 11:00 15 апреля из-за работ на водопроводе
В ряде домов Кировского, Московского и Вахитовского районов временно отключат водоснабжение. Ограничения связаны с проведением работ по переврезке участка водопровода.
В Кировском районе отключение затронет следующие адреса: ул. Большая, 2, 2а, 4, 21, 25, 25а, 26, 31, 31а, 33, 38а, 40, 41, 43, 45, 45а, 49, 53, 57, 61, 63б, 70, 98, 98/1; ул. Брюсова, 3в; ул. Клары Цеткин, 9, 11, 13, 13а; ул. Кызыл Армейская, 28, 30, 35, 37, 39, 43; ул. Милицейская, 14; ул. Серп и Молот, 24а, 28; ул. Николая Столярова, 6, 8, 15, 15а, 17, 37, 39, 39б, 39в; ул. Урицкого, 22а, 24, 27, 28, 31/53; переулок Проходный — все дома; ул. Сардара Ваисова — все дома.
В Вахитовском районе под отключение попадут дома по адресам: ул. Нагорная, 29, 35/18; ул. Япеева, 19, 25.
