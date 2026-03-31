Реконструкция Дома учителя в Казани завершена на 75% — откроют его летом

Строительная готовность здания на улице Подлужной, где разместится Дом учителя для работников образования Казани, составляет 75%. Об этом сообщили в исполкоме.

Основные строительные работы завершены, специалисты занимаются внутренней отделкой помещений, монтажом вентиляции, систем кондиционирования и безопасности. Завершение работ запланировано на май, а в начале лета учреждение примет первых гостей.

Ремонтные работы в ранее пустовавшем здании стартовали в сентябре 2024 года. За это время строители усилили фундамент и сваи, восстановили стены, проложили новые инженерные сети, обустроили входную группу и прилегающий сквер.

Особое внимание уделили внешнему виду здания, чтобы оно вписалось в облик исторического центра города. Фасад облицован красным кирпичом с эффектом старины. Внутренняя отделка продолжает эту концепцию: дизайнеры сохранили открытую кирпичную кладку в помещениях.

Площадь здания составляет 950 кв. м. В нем предусмотрены: конференц‑зал, актовый зал‑трансформер, творческие лаборатории, студии и коворкинг‑зоны. Объект оснастят современным мультимедийным оборудованием, включая интерактивные панели, LED‑экраны и системы видео-конференц-связи.

Рядом с Домом учителя появится новый сквер, который пешеходным маршрутом свяжет улицу Подлужную и Кремлевскую набережную. На событийной площадке обустроят амфитеатр для массовых мероприятий, а также выделят отдельную площадку для выставок на открытом воздухе. В сквере установят кресла, столики и шезлонги для отдыха на поляне.

В школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования города работает более 17 тыс. педагогов. В прошлом году в отрасль пришло еще 1,2 тыс. человек. При этом доля молодых педагогов в Казани составляет 30%, что превышает общероссийский показатель (24%).

Рената Валеева