МЧС РТ про ЧП на НКНХ: «Угрозы для жителей Нижнекамска и окружающей среды нет»
Пожар на промзоне тушат 60 человек и 19 единиц техники
Днем 31 марта в промышленной зоне Нижнекамска произошло возгорание на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». Для ликвидации пожара привлечены значительные силы МЧС, сообщает пресс-служба в Mах.
Сообщается, что пожар тушат более 60 специалистов и 19 единиц спецтехники. «Угрозы для жителей Нижнекамска и окружающей среды нет», — сказано в сообщении.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».