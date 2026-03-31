МЧС РТ про ЧП на НКНХ: «Угрозы для жителей Нижнекамска и окружающей среды нет»

15:07, 31.03.2026

Пожар на промзоне тушат 60 человек и 19 единиц техники

Днем 31 марта в промышленной зоне Нижнекамска произошло возгорание на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим». Для ликвидации пожара привлечены значительные силы МЧС, сообщает пресс-служба в Mах.

Сообщается, что пожар тушат более 60 специалистов и 19 единиц спецтехники. «Угрозы для жителей Нижнекамска и окружающей среды нет», — сказано в сообщении.

Наталья Жирнова

Происшествия Татарстан

