Один человек погиб при взрыве на «Нижнекамскнефтехиме»

Известно о 50 пострадавших разной степени тяжести

В Нижнекамске после взрыва на «Нижнекамскнефтехиме» погиб один человек. Руководство предприятия выразило глубокие соболезнования семье погибшего и сообщило, что его близким будет оказана всесторонняя поддержка, включая материальную помощь.

Кроме того, известно о 50 пострадавших разной степени тяжести. Всем им в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь — бригады скорой помощи оперативно прибыли на место происшествия, а пострадавшие были доставлены в близлежащие медицинские учреждения.

На площадке продолжается ликвидация очага возгорания. К работам привлечены более 60 человек личного состава и 19 единиц техники МЧС России. Спасатели проводят необходимые мероприятия для полной локализации и устранения огня, соблюдая все меры безопасности.

Особое внимание уделяется экологической обстановке в районе происшествия. Специалистами аккредитованных лабораторий ведется мониторинг качества атмосферного воздуха.

Ранее стало известно, что из больницы Набережных Челнов направлено шесть бригад скорой помощи.



Предварительной причиной возгорания на территории предприятия является сбой в работе оборудования.

