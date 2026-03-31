Причиной возгорания на «Нижнекамскнефтехиме» стал сбой в работе оборудования

14:24, 31.03.2026

Предварительной причиной происшествия на «Нижнекамскнефтехиме» является сбой в работе оборудования.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным НКНХ, на месте происшествия работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Ведется локализация очага возгорания.

Рената Валеева

