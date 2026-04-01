В Нижнекамске объявили трехдневный траур после трагедии на предприятии

Накануне там погибли два сотрудника «Нижнекамскнефтехима»

В Нижнекамске объявили трехдневный траур после трагедии на предприятии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Радмир Беляев.

В районе отменили все развлекательные и массовые мероприятия. На зданиях учреждений приспустят все государственные флаги.

— Это время скорби и поддержки. Разделяем боль утраты вместе с семьями погибших, — написал Беляев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На производстве синтетического каучука «Нижнекамскнефтехима» при ликвидации разгерметизации оборудования произошло воспламенение газовой смеси с последующим взрывом. В результате ЧП погибли два человека. 20 человек госпитализированы, еще 64 обратившихся за медицинской помощью получили легкие травмы.

Помимо этого, погиб пожарный 29-й пожарной части отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского филиала Управления договорных подразделений ФПС ГПС по РТ, командир отделения Марат Назипов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ранее в Москву самолетом МЧС России эвакуировали 10 пострадавших при пожаре. Они приземлились в аэропорту в Жуковском.

Рената Валеева