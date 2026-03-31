Из Набережных Челнов в Нижнекамск направили шесть бригад скорой помощи
Медицинская служба Нижнекамска переведена в режим повышенной готовности, сообщает Минздрав Татарстана.
— На месте работают 19 бригад, дополнительно направлен вертолет санавиации и специалисты Республиканской клинической больницы, 2 бригады медицины катастроф, — указали в министерстве.
Для усиления местного здравоохранения из больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов направлено шесть бригад скорой помощи.
Напомним, как уточнили в «Нижнекамскнефтехиме», предварительной причиной возгорания на территории предприятия является сбой в работе оборудования.
