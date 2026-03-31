Над соседней с Татарстаном Самарской областью уничтожили украинске дроны

За ночь дежурные средства ПВО отразили атаку 92 беспилотников

В ночь на вторник, 31 марта, дежурные средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА. По официальному сообщению Минобороны, в период с 23:00 мск 30 марта до 07:00 мск 31 марта были перехвачены и уничтожены 92 БПЛА самолетного типа.

География инцидентов охватила 12 субъектов федерации, включая соседнюю с Татарстаном Самарскую область.

— Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областей и Московского региона, — говорится в сводке.

Наиболее интенсивный удар пришелся на Ленинградскую область, где, по данным губернатора Александра Дрозденко, к шести часам утра было уничтожено 38 беспилотников. Глава региона сообщил об инциденте в своем канале на платформе Mах: «К 6:00 <...> уничтожено 38 БПЛА».

В результате атаки зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга. Кроме того, падение обломков в поселке Молодцово Кировского района привело к повреждению остекления в трех жилых домах, средней общеобразовательной школе и здании Центра социальной защиты.

Атака в Ленинградской области привела к пострадавшим среди мирного населения.

В самом Татарстане в ночные часы вводились временные ограничения. Режим «Ракетная опасность» на территории республики действовал в течение полутора часов — с 01:51 до 03:20 по московскому времени.

Рената Валеева