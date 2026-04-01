Минэкономразвития оценило снижение ВВП РФ в феврале в 1,5%

В январе показатель составлял -2,1%, на динамику второй месяц подряд влияет календарный фактор

Годовой темп изменения ВВП России в феврале 2026 года составил -1,5% после -2,1% в январе. Об этом говорится в обзоре о текущей ситуации в экономике, подготовленном Минэкономразвития России.

В ведомстве отметили, что динамика экономики второй месяц подряд во многом связана с календарным фактором. В феврале 2026 года было на один рабочий день меньше, чем в феврале 2025 года, тогда как в январе разница составляла два рабочих дня.

При этом с исключением сезонного фактора ВВП сохранился на уровне января 2026 года и составил 0,0% месяц к месяцу.

Ранее «Реальное время» писало, что госдолг России за 2025 год вырос на 21%, до 35,1 трлн рублей.

Ариана Ранцева