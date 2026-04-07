На платформе «Совкомбанк про добро» стартует «Неделя добра» в поддержку людей с аутизмом

В течение недели пользователи платформы смогут направить средства на поддержку людей с РАС на особых условиях

Фото: предоставлено благотворительным фондом «География Добра»

С 6 по 12 апреля благотворительная платформа «Совкомбанк про добро» запустила «Неделю добра», приуроченную ко Всемирному дню распространения информации об аутизме.

В эти дни пользователи могут помочь людям с аутизмом — сделать пожертвование на лечение, реабилитацию и поддержку — на особых условиях. Все переводы в категории «Аутизм» можно увеличивать до 4 раз с помощью добробаллов.

Добробаллы — это внутренняя валюта платформы. Баллы можно получить за регистрацию и активность на платформе, а также в виде кешбэка. При пожертвовании пользователь может добавить к сумме в рублях накопленные добробаллы, чтобы сделать помощь больше.

Обычно на платформе пожертвование можно увеличивать до 3 раз, но в период с 6 по 12 апреля для сборов в категории «Аутизм» эта возможность увеличивается до 4 раз.

Кроме того, во время «Недели добра» в социальных сетях «Совкомбанк про добро» пройдет розыгрыш призов и добробаллов, в котором смогут принять участие все желающие.

Реклама. ПАО «Совкомбанк»