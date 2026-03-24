Мухаметшину отведут спецместо в зале заседаний Госсовета Татарстана

Ранее он покинул пост председателя республиканского парламента

Экс-председателю Госсовета Татарстана Фариду Мухаметшину отведут специальное место в зале заседаний республиканского парламента. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Государственного совета республики.

Напомним, что ранее Мухаметшин стал первым почетным председателем Госсовета Татарстана.

— Почетному председателю Государственного совета отводится специальное место в зале заседаний Государственного совета и рабочий кабинет в здании Государственного совета, оборудованный оргтехникой и средствами связи, а также предоставляется служебное транспортное средство, — сообщается в документе.

Согласно документу, почетный председатель Госсовета Татарстана также сможет участвовать в заседаниях парламента «с правом совещательного голоса» и просить слово для выступления. Помимо этого, все инициативы почетного председателя должны обязательно рассмотреть. Еще почетный председатель может получать документы и материалы, иную информацию, предоставляемую депутатам Госсовета.

Никита Егоров