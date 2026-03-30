СМИ: Трамп изучает возможность силового изъятия нефти и урана у Ирана

Трамп также не исключил возможности захвата острова Харк — ключевого иранского центра экспорта нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность забрать нефть в Иране по сценарию, аналогичному ситуации в Венесуэле. Об этом он сообщил в интервью газете Financial Times, добавив, что некоторые критики в США не поддерживают эту идею, но он считает их позицию ошибочной.

По данным издания, глава Белого дома сравнил потенциальный шаг с январской операцией в латиноамериканской стране, где США намерены какое‑то время контролировать нефтяную отрасль. Трамп также не исключил возможности захвата острова Харк — ключевого иранского центра экспорта нефти.

Одновременно газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщает, что президент рассматривает вариант военной операции по изъятию из Ирана около 450 кг урана. Источники подчеркивают: окончательное решение пока не принято — Трамп взвешивает риски для американских военных. При этом американский лидер открыто настроен на реализацию плана, поскольку считает, что это поможет предотвратить создание Ираном ядерного оружия.

Один из собеседников издания отметил, что Трамп призывает своих советников усилить давление на Иран. По его словам, президент США в разговорах с политическими союзниками ясно дает понять: иранская сторона не может оставить у себя этот материал. Белый дом обсуждает возможность силового конфиската, если Тегеран откажется передать уран в ходе переговоров.

Обострение американо‑израильского конфликта с Ираном длится уже месяц. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран. В ответ Иран атакует израильскую территорию и военные объекты США на Ближнем Востоке. Вашингтон и Тель‑Авив изначально объясняли начало военной операции превентивными мерами из‑за предполагаемых угроз со стороны Тегерана, связанных с его ядерной программой. Сейчас стороны уже не скрывают, что одной из их целей является смена власти в Иране.



Рената Валеева