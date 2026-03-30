Облако плазмы от солнечной вспышки может задеть Землю в ночь на 1 апреля

Астрономы зафиксировали сильную вспышку на Солнце — впервые за два месяца. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, событие произошло сегодня в 06:19, его уровень достиг X1.4.

Событие зарегистрировали в той же активной области на поверхности Солнца, откуда 28 марта произошел выброс плазмы. Как рассказали в лаборатории, новое облако уже видно на космических снимках. Основная масса вещества уходит в сторону от Земли, но всего лишь на 40 градусов, что нельзя считать полностью безопасным.

По предварительным оценкам, оно может задеть Землю в ночь на 1 апреля.

— Внутри солнечного вещества Земля будет находиться после этого от 2 до 3 суток. Но при этом совсем небольшое отклонение влево приведет к тому, что масса вещества вообще пройдет мимо планеты, а совсем небольшое отклонение вправо приведет к удару по Земле центральной плотной частью выброса.



Рената Валеева