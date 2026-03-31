В Татарстане отменили режим беспилотной опасности и открыли аэропорт Нижнекамска
Режим действовал восемь минут
В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность» спустя восемь минут после его введения. Его вводили сразу после ситуации с возгоранием на «Нижнекамскнефтехиме».
В это же время стало известно об отмене ограничений на полеты в аэропорту Бегишево. Согласно телеграм-каналу «Говорит Росавиация», там ограничения действовали девять минут.
Напомним, сейчас на территории предприятия ведется локализация очага. Глава республики Рустам Минниханов получил информацию о текущей ситуации.
