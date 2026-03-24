Инфляция в России в 2025 году снизилась до 5,6%

Жесткая денежно-кредитная политика стала ключевым фактором снижения инфляции в России до минимальных за пять лет значений. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета ЦБ за 2025 год.

— И именно жесткая денежно-кредитная политика стала причиной разворота инфляции вниз, несмотря на новые санкции, на дополнительные бюджетные расходы, другие факторы, которые мы не могли предвидеть тогда, в начале прошлого года , — сказала Набиуллина.

По итогам 2025 года инфляция составила 5,6%, что является самым низким показателем на конец года за последние пять лет.

Глава ЦБ отметила, что снижение инфляции способствует росту реальных доходов граждан и сохранности их сбережений.

Ариана Ранцева